تعرف على أسباب إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا ومصير مباراة الهلال وناساجي....

شهدت مباراة الاتحاد، أمام سباهان أصفهان الإيراني، في الجولة الثانية دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، أزمة كبرى أدت إلى إلغاء اللقاء.

العميد كان من المنتظر أن يلتقي سباهان في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين، بتوقيت السعودية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أسباب إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا، ومصير مباراة الهلال وناساجي.

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ما سبب إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا؟

بدأت الأزمة قبل اللقاء، عندما رفض لاعبو العميد النزول إلى أرضية ملعب المباراة، بسبب اعتراضهم على تواجد بعض "الصور والتماثيل"، البعيدة عن المجال الرياضي.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن إدارة الاتحاد طلبت مسؤولي الاتحاد الآسيوي، إزالة هذه "الصور والتماثيل"، من أجل الموافقة على خوض المباراة أمام سباهان.

ومنح مسؤولو العميد نظراءهم الإيرانيين مهلة لإزالة التماثيل والصور إلا أنه لم تتم الاستجابة لطلباتهم، وتأخر اللقاء 45 دقيقة.

وفي النهاية قرر مراقب المباراة إلغاء المباراة، على أن يتحدد القرار النهائي بشأنها سواء بتحديد موعد جديد أو اعتبار أحد الفريقين منسحبًا من قبل الاتحاد القاري لاحقًا.

ما هي لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مباراة إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان؟

بحسب صحيفة "اليوم" السعودية، فإن القواعد الخاصة بـ"فيفا" تمنع استفادة أي دولة من المباريات سياسيا، ويتم فرض غرامة على النادي في حال تقديم المنافس شكوى من ذلك.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بحسب الصحيفة، ففي هذه الحال يكون الفوز من نصيب الفريق صاحب الشكوى، ما يعني اعتماد نتيجة فوز الاتحاد 3-0.

وأكدت "الإخبارية" أن مراقب الاتحاد الآسيوي دوّن كل التجاوزات التي أدت لإلغاء اللقاء، وسيتم عرضها على لجنة الانضباط لاتخاذ اللازم.

ما حقيقة إلغاء مباراة الهلال ونساجي مازندران في دوري أبطال آسيا؟

من المنتظر أن يواجه الهلال نظيره نساجي، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، على ملعب آزادي في إيران مساء يوم الثلاثاء، وانتشرت بعض التقارير التي تفيد عن احتمالية انسحاب الهلال تضامنًا مع الاتحاد.

ولكن الصحفي الإيراني داوود إيكدري من جانبه، كشف حقيقة هذه الأنباء، نافيًا إياها، ومؤكدًا أن المباراة ستقام في موعدها بشكل طبيعي.