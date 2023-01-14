هل تعرض مانشستر سيتي للظلم بعد خسارة الديربي أمام مانشستر يونايتد

حسم فريق مانشستر يونايتد مباراة الديربي أمام غريمه مانشستر سيتي لصالحه بنتيجة 2-1، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في مباراة مثيرة شهدت حالات تحكيمية جدالية.

وتقدم مانشستر سيتي أولًا بنتيجة المباراة، ثم سجل برونو فرنانديش هدف التعادل والذي أثار جدلًا كبيرًا بسبب تسلل زميله ماركوس راشفورد ولكن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف.

هل هدف برونو فيرنانديش ضد مانشستر سيتي صحيح ؟

وجاء الهدف في الدقيقة 78 من تمريرة كاسيميرو، حيث لعب البرازيلي تمريرة بينية لراشفورد الذي بدأ الجري في موقع تسلل ولكن لم يلمس المهاجم الإنجليزي الكرة وبدلاً من ذلك تركها لفرنانديز الذي وجد الشباك وسدد الكرة في المرمى.

وعلى الرغم من أن مساعد الحكم لغى الهدف بداعي التسلل ولكن بعد استشارة حكم الفيديو ستيوارت أتويل، أكد صحة الهدف لأن راشفورد لم يلمس الكرة ولم يتدخل مع أي من مدافعي مانشستر سيتي.

ما أسباب احتساب هدف برونو فيرنانديش ضد مانشستر سيتي؟

وتم توضيح الحالة للمذيعين التلفزيونيين بعد المباراة بأن "العلم قد رفع وأجرى الحكم ومسؤول الحكم محادثة واعتبروا عدم لمس الكرة من راشفورد ولم يؤثر على قدرة المدافع على لعب الكرة".

ليقرر حكم الفيديو المساعد "فار" عدم وجود دليل أو خطأ واضح لذلك أكد صحة الهدف وسط اعتراضات من فريق مانشستر سيتي.

وبعد ثلاث دقائق فقط من هدف برونو، سجل راشفورد هدف الفوز للشياطين الحمر من تمريرة جارناتشو.

وبهذه النتيجة رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة من 18 مباراة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وسيواجه الشياطين الحمر فريق كريستال بالاس يوم الأربعاء المقبل قبل مواجهة آرسنال متصدر الدوري يوم 22 يناير القادم.