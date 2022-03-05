لماذا تكره النصر؟ إجابة قوية من وليد الفراج

لا يتمتع الإعلامي السعودي وليد الفراج بعلاقة جيدة مع النصر وجمهوره، وتُوجه له اتهامات عديدة بكره الفريق والعمل ضده واستخدام برنامجه "أكشن مع وليد" للهجوم عليه ولاعبيه والتحيز لغيره من الأندية خاصة الاتحاد والهلال.

أحد مشاهدي البرنامج وجه سؤالًا صريحًا للفراج خلال حلقة اليوم السبت من "أكشن مع وليد"، قائلًا "لماذا تكره النصر؟"، ولم يتهرب الإعلامي المخضرم من الإجابة بل أجاب بجرأة وقوة.

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الفراج أكد خلال إجابته أنه لا يكره النصر أبدًا، بل الأمر مجرد أنه يتحدث بالحقائق والوقائع، مشيرًا إلى أن الحقيقة تؤلم لكنها تبقى في النهاية الحقيقة التي يجب قولها والكشف عنها.

وأضاف "والله لا أكره النصر ولا أي نادٍ، لكن بعض الجمهور يريد سماع ما اعتاد سماعه من الآخرين، نحن لسنا مثل غيرنا والحقيقة تؤلم، تغضب وتستاء اليوم لكنك تؤكد بعدها أننا كنا على حق".

النصر يعيش وضعًا صعبًا هذا الموسم، إذ رغم الإنفاق الكبير والصفقات القوية في سوق الانتقالات الصيفي وضم جوناثان رودريجيز في يناير الماضي لم يُقدم الفريق الأداء والنتائج المطلوبة وقد بات قريبًا من الخروج صفر اليدين.

النصر خرج من دوري أبطال آسيا بسقوطه أمام الهلال في نصف النهائي، وأقصاه نفس الفريق من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما أصبحت فرصه في الفوز بلقب الدوري السعودي محدودة للغاية بعد الخسارة الأخيرة أمام جاره والتي أبعدته للمركز الثالث ووسعت الفارق بينه وبين الاتحاد في الصدارة إلى 10 نقاط.