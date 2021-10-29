"لماذا تطالبون بطرد كويلار؟ وجه غريب اصطدم بيده!"

كويلار أثار جدلًا واسعًا في تويتر

أثارت لقطة لاعب وسط الهلال جوستافو كويلار مع نجم هجوم الأهلي عبد الرحمن غريب خلال مباراة الفريقين في الدوري السعودي مساء اليوم جدلًا واسعًا في تويتر خاصة قرار الحكم محمد الهويش بشأنها.

الكاميرا أظهرت احتكاك بين اللاعبين وتحديدًا يد كويلار ووجه غريب، وقد منح الهويش اللاعب الكولومبي بطاقة صفراء، وأكد قراره ورفض مطالب الأهلاويين بتحويلها إلى حمراء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وقد واجه هذا القرار انتقادات كبيرة من الإعلاميين والجمهور الأهلاوي.

الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل لم يفوت تلك اللقطة من المباراة الممتعة دون التعليق عليها، إذ كتب تغريدة ساخرة جدًا رفض بها مطالب الأهلي بطرد كويلار مبررًا الأمر بأنه لم يضرب غريب بل وجه الأخير اصطدم بيده.

مضيفًا "استغرب من جماهير الأهلي التي تطالب بطرد اللاعب الخلوق كويلار لاعب نادي الهلال فهو لم يكسر أنف عبد الرحمن غريب أو حتى يكسر فكه، كل ما في الأمر أن عبد الرحمن غريب هو من جاء بوجهه صوب يد كويلار، حتى اسألوا غريب".

استغرب من جماهير #الاهلي التي تطالب بطرد اللاعب الخلوق #كويلار لاعب نادي #الهلال

فهو لم يكسر أنف عبدالرحمن غريب أو حتى يكسر فكه ، كل ما في الأمر ان عبدالرحمن غريب هو من جاء بوجهه صوب يد كويلار

حتى إسألوا غريب

#الهلال_الاهلي

. https://t.co/acRdlUXQga — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) October 29, 2021

سخرية المريسل من الهلال لم تتوقف هنا، بل وصف الهويش بأنه نجم المباراة الأول وأشار إلى أن أكثر ما أعجبه في المباراة كعب علي البليهي مدافع الفريق الأزرق الذي أثار استفزاز النصراويين مؤخرًا بغرسه علم الزعيم في وسط ملعب مرسول بارك عقب الفوز في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

كلاسيكو رائع و استمتعنا فيه

كل شي فيه جميل خاصة

- كعب البليهي في شباك فريقه

- هدف (((بيريرا))) للهلال و الذي اراه نجم الفريق اليوم و سيواصل عطاءاته في مباراة ضمك 🙃

- الحكم الدولي #محمد_الهويش الذي كان نجم المباراة بلا منااااااازع

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تتفق #رتويت

ما تتفق #اعجاب

#الهلال_الاهلي — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) October 29, 2021

إذ كتب "كلاسيكو رائع واستمتعنا فيه، كل شي فيه جميل خاصة - كعب البليهي في شباك فريقه - هدف (((بيريرا))) للهلال و الذي أراه نجم الفريق اليوم وسيواصل عطاءاته في مباراة ضمك - الحكم الدولي محمد الهويش الذي كان نجم المباراة بلا منااااااازع".

يُشار إلى أن اللقاء انتهى بالتعادل 1-1، وقد سجل للهلال أولًا نجمه سالم الدوسري وتعادل عبد الرحمن غريب للأهلي بعد كرة اصطدمت بالبليهي وغيرت اتجاهها لداخل مرمى عبد الله المعيوف.