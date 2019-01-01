لماذا تُشارك قطر واليابان في كوبا أمريكا 2019؟

البطولة التي ستنطلق في يونيو القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تنطلق في الـ14 من يونيو القادم بطولة كوبا أمريكا 2019 على الأراضي البرازيلية، بمشاركة 12 منتخبًا هم منتخبات قارة أمريكا الجنوبية الـ10 بجانب منتخبي قطر واليابان.

وكان اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية قد قرر في البداية إقامة البطولة بمشاركة 16 منتخبًا، بمشاركة المنتخبات العشرة بجانب توجيه الدعوة لـ6 منتخبات من قارات العالم المختلفة.

وقد أعلن في 16 مارس 2018 مشاركة 3 منتخبات من الكونكاكاف و3 منتخبات أخرى من قارة آسيا، وبعد أقل من شهر واحد أعلن أن منتخب قطر قبل الدعوة وسيُشارك في البطولة.

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وفي مايو 2018 أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية بيانًا أكد به مشاركة 12 منتخبًا في البطولة فقط كما هي العادة في النسخ السابقة، مع تأكيد مشاركة قطر واليابان بجانب المنتخبات العشرة.

ويعود السبب في تخفيض العدد لانشغال منتخبات أمريكا الشمالية والوسطى ببطولة الكأس الذهبية، والتي ستنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية وكوستاريكا وجامايكا يوم الـ15 من يونيو القادم.

وجاء اختيار منتخبين من آسيا لانشغال المنتخبات الأوروبية ببطولة دوري أمم أوروبا ومنتخبات أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية التي ستبدأ يوم الـ10 من يونيو في مصر، لهذا تقرر اختيار منتخبين من آسيا وقد وقع الخيار على قطر مستضيف مونديال 2022 وبطل آسيا 2019 واليابان التي شاركت في نسخة 1999.

يُذكر أن اتحاد أمريكا الجنوبية اعتاد ومنذ عام 1993 توجيه الدعوة لمنتخبين من خارج القارة وعلى الأرجح من اتحاد الكونكاكاف للوصول لـ12 منتخبًا يستطيع بهم تنظيم البطولة بنظام المجموعات والمراحل الإقصائية.

وقد تم توجيه الدعوة للعديد من المنتخبات، بعضهم وافق والبعض الآخر مثل إسبانيا والصين رفضوا الدعوة لأسباب مختلفة، ويُعد منتخب المكسيك هو الضيف المقيم في البطولة، إذ ظهر في جيمع النسخ منذ 1993 بواقع 10 مشاركات، يليه منتخب كوستاريكا الذي شارك 5 مرات.