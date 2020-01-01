لماذا تحولت بوصلة برشلونة تجاه صخرة لاتسيو؟

صحيفة كتالونية تفند الأسباب

بصمت إحدى الصحف المقربة من برشلونة، على صحة الأنباء المتداولة في إيطاليا مؤخرًا، عن اهتمام إدارة البرسا بمدافع لاتسيو لويز فيليبي.

وفندت أعرق الصحف الكتالونية "موندو ديبورتيفو"، الأسباب التي جعلت البرازيلي البالغ من العمر 22 عامًا، يتحول لواحد من أهم الأسماء المدرجة على قائمة كيكي سيتين في الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت الصحيفة، إن إدارة بارتوميو تنوي إبرام صفقات من العيار الثقيل الموسم المقبل، في مقدمتهم نيمار جونيور ولاوتارو مارتينيز في الخط الأمامي، وبنفس الأهمية مدافع لاتسيو.

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وبحسب المصدر، فإن لويز تنطبق عليه الشروط الثلاثة ليكون الخطة البديلة (بي)، باعتباره مدافع جيد ولطيف ورخيص في نفس الوقت.

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وأشار التقرير إلى أن إدارة برشلونة تنظر بعين الاعتبار إلى جنسية فيليبي، فبجانب أنه برازيلي، يحمل كذلك جواز السفر الإيطالي، ما يعني أنه لن يشغل أحد الأماكن الثلاثة المخصصة للاعبين المقيدين من خارج الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، سعره وراتبه في المتناول، على اعتبار أن قيمته لن تزيد كثيرًا عن 40 مليون يورو، غير أن راتبه السنوي، لا يقارن برواتب المدافعين الحاليين، كونه يتقاضى نصف مليون يورو فقط شاملة كل شيء مع النسور –بحسب الصحيفة-.

وفي الختام، أثنى التقرير على موهبة لويز، كمدافع جوكر يُجيد اللعب في كل مراكز مختلفة في الدفاع بنفس الكفاءة، وهذا ما يحتاجه سيتين، خاصة بعد تقدم جيرار بيكيه في العمر /33عامًا/، بجانب صداع إصابات صامويل أومتيتي المتكررة.