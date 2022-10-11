"لماذا أنت صامت؟ يونايتد أفضل دونك!".. جاري نيفيل يهاجم رونالدو مجددًا

الخلاف يتواصل بين الزميلين السابقين

العلاقة المتوترة بين كل من كريستيانو رونالدو وأسطورة مانشستر يونايتد جاري نيفيل لا تتوقف، الأخير أدلى بتصريحات أخرى يلوم فيها رونالدو على "الصمت".

وقال نيفيل عبر برنامج "ذا أوفر لاب" على يوتيوب: "أعتقد أن عليه الحديث بوضوح، لا أحد سمع أي شيء منه خلال 6 أشهر، لم نسمع منه وأعتقد مرة أخرى أن مانشستر يونايتد سيكون أفضل من دونه وهو سيكون أفضل خارجه، توقعت الكثير منه لأنني لعبت إلى جواره 6 أعوام، عليك تجمل مسئولية ما يحدث، لا تدع الآخرين يجيبون على أسئلة يفترض أن تجيبها أنت".

وأضاف: "لقد كان قائد مانشستر يونايتد (أمام أستون فيلا) وخسر الفريق، وظيفتك هنا هي أن تتحدث، لقد كنت في مكانه، إذا فزت يتحدث اللاعب الذي سجل الأهداف وإذا خسرت يتحدث حارس مرماك أو قلب دفاعك ولكن الأهم قائدك".

وواصل: "لماذا لم نسمع منه أي شيء؟ من الأحرى أن يخرج ويتحدث بعد يوم كذاك".

وشدد نيفيل على ضرورة استعداد مانشستر يونايتد لمباريات الأسبوع المقبل في الدوري الإنجليزي وبالتحديد ضد فولهام، بجانب مباراة اليوم ضد أستون فيلا في كأس الرابطة.