"لماذا أنا عاطل؟" .. لاعب توتنهام السابق يهاجم مدافعي الفريق بعد سداسية نيوكاسل

داني روز مدافع توتنهام السابق هاجم لاعبي "سبيرز" بسبب الأداء المخزي أمام نيوكاسل يونايتد..

عبر داني روز مدافع توتنهام السابق عن صدمته من أداء مدافعي الفريق في الخسارة القاسية أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 6-1، في الجولة 32 من منافسات موسم 2022-23 للدوري الإنجليزي.

شباك توتنهام تلقت خمسة أهداف بعد مرور 21 دقيقة فقط من بداية المباراة التي أقيمت عصر الأحد على ملعب "سانت جيمس بارك"، قبل أن يقلص هاري كين النتيجة مطلع الشوط الثاني، لكن كالوم ويلسون سجل الهدف الثالث لصالح نيوكاسل في الدقيقة 67.

داني روز، والذي سبق له اللعب في صفوف توتنهام خلال الفترة من 2007 وحتى 2021، تحدث عن التغيير التكتيكي في دفاع "سبيرز" بالاعتماد على أربعة مدافعين بدلًا من مواصلة الاعتماد على دفاع خماسي.

وتحدث داني روز أثناء تحليل المباراة عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "كان هناك الكثير من الأخطاء، كل ما كان يمكنني التفكير فيه في ذلك الشوط الأول هو، كيف أنا عاطل عن العمل".

وأضاف روز: "أن تكون متأخرًا بنتيجة 5-0 بعد مرور 20 دقيقة لا يجب أن يحدث مع نادٍ من المفترض أنه نادٍ ضخم".

يذكر أن آخر محطات داني روز كانت في نادي واتفورد، الذي انتقل له في يونيو 2021 بعقد يمتد لموسمين، لكن تم فسخ العقد في سبتمبر 2022 بالتراضي بين الطرفين، ومنذ ذلك الوقت ولم يجد الإنجليزي الدولي السابق ناديًا جديدًا.