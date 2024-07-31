"لماذا أغضبت الجماهير منك؟" .. عبد الإله المالكي يتسبب في إحراج مصري بالسعودية!

نجم الاتفاق الجديد يتسبب في موقف محرج لأحد المصريين بالمملكة

بشكل غير مباشر؛ تسبب عبد الإله المالكي لاعب وسط نادي الهلال المعار إلى الاتفاق، في إحراج أحد المصريين المتواجدين في المملكة العربية السعودية خلال الوقت الحالي.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لشخص مصري يشبه إلى حد بعيد عبد الإله المالكي، وهو يتحدث عن اختلاط الأمر على الجماهير في السعودية.

وقال الشخص المصري: "الجميع يقول لي عبد الإله المالكي، هل تركت الاتحاد، أو فعلت شيئًا جعل الجماهير تغضب؟".

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وأضاف المصري: "أنا اسمي محمد عرفات مصري الجنسية ولست سعوديًا، لأنني وجدت البعض يقول لي يا عبد الإله المالكي، وأنا لا أعرف من هو المالكي".

واختتم شبيه نجم الهلال تصريحاته قائلًا: "عرفت أن المالكي لاعب كرة قدم، أتمنى له التوفيق، وأقول له لا تجعل الجماهير تغضب منك".