لماذا اختارت السعودية "الطريق الصعب" في آسيا؟ .. الإجابة عند سالم الدوسري

منتخب السعودية في طريق صعب للغاية نحو اللقب الآسيوي..

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نجح منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في إنهاء دور المجموعات من مسابقة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، متصدرًا للمجموعة السادسة.

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تصدر الأخضر السعودي لـ"مجموعته"؛ جاء بعد الفوز على عمان وقيرغيزستان، في الجولتين الأولى والثانية، قبل التعادل مع منتخب تايلاند (0-0)؛ ليحصد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن الوصافة.

المنتخب الوطني لو خسر أمام تايلاند، كان سيصعد كـ"وصيف"، ويتجنب مواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16، واحتمالية مقابلة أستراليا في ربع النهائي؛ ولكن رجال المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لعبوا بجدية دون النظر إلى الخصوم، حيث اختاروا الطريق الصعب.

وعن ذلك يقول سالم الدوسري، نجم منتخب السعودية الأول لكرة القدم ونادي الهلال: "لم نحضر إلى قطر؛ من أجل رؤية المنافس الذي سنواجهه.. نحن جاهزون لأي خصم".

وأكد سالم في تصريحات بعد مباراة تايلاند، على أن منتخب السعودية يستهدف التتويج باللقب القاري الغالي، في النسخة الحالية؛ الأمر الذي لن يتحقق إلا بالفوز على الفرق الكبرى.

جدير بالذكر أن الدوسري، فشل في تسجيل أي هدف مع منتخب السعودية، في المباريات الثلاث بدور المجموعات من مسابقة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

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