للهروب من جحيم جيسوس .. نادٍ غير متوقع يفاوض سلمان الفرج

هل يرحل الفرج عن نادي الهلال؟

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على الرغم من انتهاء أزمة النجم سلمان الفرج لاعب وسط وقائد نادي الهلال مع مدرب البرتغالي جورج جيسوس، إلا أن فكرة رحيله عن الزعيم ليست مُستبعده!

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وقال الإعلامي هاني البشر عبر برنامج "دورينا" غير: "الاتفاق يفتح خط مفاوضات مع سلمان الفرج لاعب وسط نادي الهلال، وهناك حديث بين الإدارتين للتعاقد معه".

ورد الإعلامي حمد الصويلحي على البشر قائلًا: "الاتحاد كان قد قدم عرضًا رسميًا للهلال للتعاقد مع سلمان الفرج في صيف 2023، ولكن تم رفض العرض، وأتوقع أيضًا سيتم الرفض الآن".

واختتم الصويلحي تصريحاته قائلًا: "حسب علمي أن سلمان الفرج سيستمر مع نادي الهلال ولن يرحل إلى أي فريق آخر".

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وكان الفرج قد دخل في أزمة مع مدربه جيسوس، بسبب الاعتراض للتواجد على مقاعد البدلاء، حيث تم استبعاده من المباراة الماضية، ولكن تم حل الأزمة بعد اعتذار اللاعب للمدرب البرتغالي.

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