للهروب من جحيم تشيلسي .. وكيل زياش يعرضه على برشلونة

النجم المغربي يحاول إنعاش مسيرته

يطمح النجم المغربي حكيم زياش، في الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، للبحث عن فرصة اللعب بانتظام.

زياش تألق بشكل لافت مع المغرب في كأس العالم قطر 2022 وساهم في حصول الفريق على المركز الرابع، ولكن فرصه في المشاركة مع ناديه تبدو غاية في الصعوبة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن قيام وكيل أعمال اللاعب بعرضه على برشلونة، من أجل انتقاله للفريق الكتالوني بالميركاتو الشتوي الحالي.

وأشارت إلى أن زياش يشعر بأن فرصه في الظهور مع فريق المدرب جراهام بوتر أصبحت مستحيلة، بعد تعاقد النادي مع نوني مادويكي جناح آيندهوفن الذي يلعب في نفس مركزه كجناح أيمن.

ويطمح صاحب الـ29 سنة في دخول برشلونة بمفاوضات مع البلوز لضمه، نظرًا لحاجة تشافي هيرنانديز للاعب بقدرات إبداعية بعد رحيل ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد.

يذكر أن الدولي المغربي ظهر في 14 مباراة مع تشيلسي بكل البطولات ولم ينجح في التسجيل ولعب تمريرة حاسمة واحدة.