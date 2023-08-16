للهروب من جحيم البدلاء .. نجم الهلال يطلب الرحيل في أسرع وقت!

هل يرحل نجم الهلال عن صفوفه خلال صيف 2023؟

SHAHID

على الرغم من التدعيمات القوية التي يُجريها نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن أحد نجوم الزعيم متمسك بالرحيل عن الفريق خلال أسرع وقت.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن أن محمد العويس حارس مرمى الهلال، طلب الرحيل عن الفريق خلال الوقت الحالي.

وأضاف العجلان أن العويس تحدث مع إدارة نادي الهلال، من أجل السماح له بالانتقال بنظام الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتغلق فترة الانتقالات الصيفية في دوري روشن السعودي 2023 يوم 7 سبتمبر المقبل، الأمر الذي يجعل رحيله عن الفريق سيكون في أقرب وقت ممكن قبل انتهاء فترة الانتقالات.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويعاني العويس من التواجد كبديل بشكل دائم للحارس الأساسي عبد الله المعيوف، ويُريد أن يعود إلى المشاركة مرة أخرى، ولذلك طلب الرحيل على سبيل الإعارة.

SHAHID