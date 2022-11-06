للهرب من السجن .. روبينيو يظهر متنكراً في انتخابات الرئاسة!

النجم البرازيلي مطلوب لقضاء فترة سجن مدتها تسع سنوات

ظهر النجم البرازيلي روبينيو في شوارع البرازيل أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، الأمر الذي ربطته تقارير بمحاولته الهرب من الحكم القضائي الصادر بحقه في إيطاليا.

وتم الحكم على لاعب ميلان السابق بالسجن لمدة تسع سنوات في يناير الماضي من قبل القضاء الإيطالي بتهمة اغتصاب فتاة في 2013.

وظهر نجم السامبا متخفياً تماماً في مظاهرة لتأييد جاير بولسونارو، المرشح اليميني الذي خسر الانتخابات أمام مرشح اليسار لولا دا سيلفا قبل أيام قليلة.

وكانت المظاهرة أُقيمت للاحتجاح على خسارة بولسونارو الذي بحسب تقارير برازيلية كان قد وعد روبينيو بعدم تسليمه لإيطاليا لتنفيذ الحكم بحبسه.

وتقدم القضاء الإيطالي بطلب لنظيره البرازيلي من أجل تسليم اللاعب للبلد الأوروبي من أجل تنفيذ الحكم الصادر بحقه، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ إجراءات بهذا الصدد.