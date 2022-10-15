للمشاركة في الكلاسيكو.. برشلونة يعلن عودة كوندي من الإصابة

كوندي قد يشارك أمام ريال مدريد

أعلن نادي برشلونة الإسباني جاهزية مدافعه الفرنسي جول كوندي للمشاركة في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وكان كوندي قد تعرض للإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية خلال مباراة فرنسا مع النمسا بدوري الأمم الأوروبية، وسط توقعات بإصابته لفترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع.

لكن الصفحة الرسمية للنادي الكتالوني عبر موقع تويتر نشرت صورة اللاعب وأعلنت عودته للفريق وكتب عليها: "كوندي يتلقى التصريح الطبي"، كما تواجد في قائمة الفريق.

وبالتالي يمكن للنجم الفرنسي أن يشارك في مواجهة ريال مدريد، حيث يعاني برشلونة من نقص في الخط الدفاعي.

وذلك بعد غياب كوندي وأندرياس كريستنسن ورونالد أراوخو، وهو الأمر الذي جعل تشافي يدفع بجيرارد يكيه الذي ظهر بصورة سيئة أمام إنتر في دوري الأبطال.

لكن مشاكل الفريق الكتالوني قد تحل بشكل أكبر بعد عودة كوندي الذي تألق قبل أن يتعرض للإصابة في التوقف الدولي الأخير.

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه نادي ريال مدريد غدًا على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.