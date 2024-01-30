للمرة الثانية .. خلافات إيتو تدفع أونانا لخطوة صادمة مع الكاميرون!

توتر مستمر في الأوضاع

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يفكر الحارس الكاميروني أندري أونانا في حسم مستقبله مع منتخب بلاده، بسبب كل الأحداث التي جرت خلال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

أونانا عاد مرة أخرى إلى ناديه مانشستر يونايتد أمس، الإثنين، بعد خروج منتخب بلاده من دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة أمام نيجيريا.

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عودة صاحب الـ27 سنة تأتي بعد ظهوره في مباراة واحدة فقط بالبطولة، بسبب خلافه المستمر مع صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت إن اللاعب يدرس جديًا فكرة الاعتزال الدولي وعدم تمثيل بلاده مرة أخرى، على هامش الأزمات المستمرة له في كل مرة يذهب فيها لتمثيل الفريق.

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ولو اتخذ أونانا هذه الخطوة فلن تكون المرة الأولى له، حيث سبق أن اعتزل في ديسمبر 2022 بعد طرده من معسكر الكاميرون لكأس العالم في قطر بعد خلاف مع إيتو والمدرب ريجوبرت سونج.

جدير بالذكر أن الدولي الكاميروني شارك في مباراة واحدة فقط بأمم إفريقيا ضد السنغال، وتم استبعاده في المباريات الأخرى ضد غينيا وجامبيا ونيجيريا.

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