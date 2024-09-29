للمرة الأولى بتاريخ الدوري الألماني.. حدث نادر في مباراة هوفنهايم وبريمن

حدث مميز في الدوري الألماني...

شهدت مباراة هوفنهايم، وفيردر بريمن، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني، حدثًا تاريخيًا، في البوندسليجا، حققه بريمن بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

TOD

وتمكن بريمن، من تحويل تأخره بثلاثة أهداف دون رد، إلى فوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب راين نيكار آرينا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بريمن، أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الألماني، يحقق الفوز في مباراة، تأخر فيها بثلاثة أهداف في 12 دقيقة.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD

وبعد فوز اليوم وصل فيردر بريمن إلى النقطة الثامنة، في المركز العاشر وبفارق نقطتين عن المربع الذهبي، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند النقطة الثالثة في المركز السادس عشر.

جدير بالذكر أن بريمن، يستعد لاستضافة فرايبورج صاحب المركز السابع في ترتيب البوندسليجا، عصر السبت القادم، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الألماني.