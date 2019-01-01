للمرة الأولى .. فيراتي يعترف بمفاوضات برشلونة

ويتكفل كذلك بحق الرد على اتهامه بإدمان السهر خارج المنزل

اعترف لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، للمرة الأولى بتلقيه عرضًا للانتقال إلى صفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية عام 2016.

وأثيرت ضجة كبيرة في مختلف وسائل الإعلام الرياضية آنذاك، خاصة بعد ردة فعل إدارة باريس سان جيرمان الغاضبة، التي تسببت في إنهاء شراكة اللاعب مع وكيله أعماله السابق، وأجبرته كذلك على الاعتذار على مرأى ومسمع الجميع.

ويُقال إن هذه الواقعة، هي ما تسببت في إنهاء شهر العسل بين الملياردير القطري ناصر الخليفي ومجلس إدارة برشلونة، بل أن بعض المصادر تزعم حتى الآن، أنها كانت سببًا مباشرًا في انتقام الباريسيين في الصيف التالي، بالتوقيع مع نيمار جونيور مقابل تسديد قيمة الشرط الجزائي في عقده.

🗣 بوفون عن نيمار: "أتحدث معه دائمًا، قلت له كيف بلغت الـ26 دون أن تفوز بالكرة الذهبية حتى الآن!"



"كان يجب أن يفوز بها حتى مع وجود ميسي ورونالدو، لا يجب أن ينتظر اعتزالهما، لأنه بنفس قوتهما!"



تتفق/تختلف؟ 👀 pic.twitter.com/P6fGijzIii — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 15, 2019

وعن العرض الكاتالوني قال فيراتي لوسائل الإعلام الفرنسية "أعتقد أنه كان من الطبيعي بالنسبة لي أن أفكر في هذا الاقتراح ولو لفترة قصيرة".



من جهة أخرى تحدث عن أزمة اتهامه بإدمان السهر خارج المنزل، بقوله "لاعب كرة القدم لا يعيش حياته بشكل مختلف عن الآخرين، أنا أخرج مثل أي شخص آخر، وعندما يكون لدي يوم عطلة، ففي الغالب أقضيه في الخارج، لكن كانت هناك فترة تعرفوا علي، لذلك انطبع في الأذهان أنني أسهر كل ليلة، وهذه ليست الحقيقة".