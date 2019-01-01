للعام الثاني على التوالي.. هاري كين أفضل لاعب إنجليزي

مهاجم توتنهام هوتسبر هاري كين اختير كأفضل لاعب إنجليزي للعام الثاني على التوالي

فيسبوك تويتر محمد عماد

نجح هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر في الفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم إنجليزي للعام الثاني على التوالي.

كين البالغ من العُمر 25 عامًا كان قد قدم عامًا استثنائيًا مع منتخب إنجلترا، الذي ساهم معه في بلوغ نصف نهائي كأس العالم روسيا 2018 في أفضل إنجاز لبلاد مهد كرة القدم منذ مونديال إيطاليا 1990.

ويليان ينفي رحيله عن تشيلسي ضمنياً

كما توج قائد منتخب الأسود الثلاثة بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في المونديال برصيد ستة أهداف.

ونجح لاعب السبيرز أيضًا بإحراز الهدف الحاسم لمنتخب بلاده ليؤهلهم لنهائيات دوري الأمم الأوروبية، كما أنه أحرز ثمانية أهداف في اثنتي عشرة مباراة دولية في عام 2018.

وقال كين عقب اختياره أفضل لاعب إنجليزي للعام الثاني على التوالي: "أنا فخور باختياري للفوز بهذه الجائزة للعام الثاني على التوالي، هذه جائزة خاصة بعد عام حدث فيه الكثير، ومن الرائع إنها تمنح بناءً على تصويت الجمهور".

كما أضاف نجم السبيرز: "هذه الجائزة تتويج للعمل الجماعي في منتخب إنجلترا وللمدرب ساوثجيت، لا نرغب في أن يكون عام 2018 فقط استثنائيًا، نسعى للاستمرار في التألق والتأهل لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) وبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019".

​