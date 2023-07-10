للسير على خُطى نيمار .. خلاف بين مصر وليفربول بسبب محمد صلاح!

ماذا يحدث؟

خلاف محتمل بين ليفربول ومصر بسبب محمد صلاح نجم الريدز وقائد الفراعنة، حيث يرغب روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي في إدراج صلاح ضمن قائمته لألعاب الأولمبياد 2024 المقامة في فرنسا.

ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية أن المدرب البرازيلي أبدى رغبته في إدراج صلاح كلاعب فوق السن في قائمة مصر لألعاب الأولمبياد نهاية الموسم.

وأشار التقرير إلى أنه إذا تم اختيار صلاح ضمن القائمة المشاركة في البطولة الأولمبية فمن المرجح أن يغيب عن بداية موسم 2024-2025، حيث تقام البطولة بين 26 يوليو و11 أغسطس في باريس.

وعن ضم صلاح في البطولة الأولمبية صرح ميكالي قائلاً: "لا يزال لدينا عام واحد للتفكير في هذه المسألة وتقييم الوضع، ولكن بالتأكيد نرحب بصلاح أنه ذو أهمية كبيرة مثل نيمار في البرازيل".

وسبق أن قاد ميكالي منتخب البرازيل لإحراز الميدالية الأولمبية عام 2016 رفقة نيمار دا سيلفا نجم برشلونة آنذاك.

من المقرر أن يشارك نجم ليفربول في كأس الأمم الأفريقية بين يناير وفبراير هذا الموسم، مما يعني غيابه عن عدد من المباريات في منتصف الموسم، وقد رفض ليفربول سابقًا طلب السماح لصلاح بالمشاركة في الأولمبياد في عام 2021 خلال دورة طوكيو، ونظرًا لأن الألعاب الأولمبية ليست منظمة من قبل فيفا، يحق للأندية منع لاعبيهم من المشاركة، وقد يقوم النادي الإنجليزي بذلك مرة أخرى.