للحفاظ على هوية برشلونة .. لابورتا يرفض العرض الأسهل لجلب خليفة تشافي

أسلوب اللعب لا يتناسب مع النادي الكتالوني

قرار حاسم من جوان لابورتا رئيس برشلونة، باستبعاد المقترح الأول من الوكيل جورج مينديش بخصوص المدرب القادم للفريق خلفًا لتشافي هيرنانديز.

ديكو المدير الرياضي للنادي الكتالوني خرج مؤخرًا للتأكيد على عدم وجود محادثات حول المدرب الجديد لبرشلونة، ولكن صحيفة "سبورت" قالت إن البرتغالي أجرى عدة جلسات مع لابورتا حول هذا الشأن.

وأشارت إلى أن الاقتراح الأبرز جاء عن طريق مينديش، الذي رشح مواطنه البرتغالي وموكله سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو، ولكن الفكرة قوبلت بالرفض من لابورتا لأن أسلوب لعبه لا يتناسب مع هوية النادي الكتالوني.

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مهمة جلب كونسيساو من الناحية التعاقدية كانت سهلة لأن عقده مع بورتو ينتهي في 30 يونيو 2024، ولكن اعتماده على طريقة لعب 4/4/2 لا يعجب لابورتا الذي يؤمن بأن برشلونة يجب أن يلعب بثلاثة لاعبين في خط الهجوم بوجود جناحين مع مهاجم صريح.

وأوضحت "سبورت" أن اعتماد كونسيساو على اللياقة البدنية والقوة في الالتحامات لا يعجب لابورتا كذلك، مع وجود عيوب أخرى مثل خلافاته السابقة مع بعض اللاعبين.

وفي النهاية لا يزال يتمسك لابورتا بحلم التعاقد مع يورجن كلوب، في الوقت الذي يفضل فيه الألماني الحصول على راحة لمدة سنة، مع تواجد خيارات أخرى مثل هانز فليك وروبيرتو دي زيربي.