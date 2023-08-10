للتخلص منه بأي طريقة .. مانشستر يونايتد يدفع الملايين لماجواير لإقناعه بالرحيل

مانشستر يونايتد يتخلص من ماجواير...

يسعى مانشستر يونايتد، للتخلص من مدافع الفريق هاري مجواير، خلال فترة الانتقالات الصيفية، حتى لو وصل الأمر لدفع الأموال.

وفشل المدافع الإنجليزي، في إقناع المدرب تين هاج بقدراته، وخرج من حساباته وقررت إدارة مانشستر يونايتد، عرض اللاعب للبيع والتخلص منه في الصيف الحالي.

وأبدى وست هام، اهتمامه بالتعاقد مع ماجواير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبالفعل اتفق مع مانشستر يونايتد، على سعر الصفقة.

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وبحسب التقارير الصحفية، فإن وست هام سيدفع للشياطين الحمر 30 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 30 عامًا، ويتبقى فقط الاتفاق على البنود الشخصية بين ماجواير وإدارة وست هام.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد، لتسهل الصفقة ستدفع لماجواير 10 ملايين جنيه إسترليني، كتعويض للاعب على رحيله.

وأشارت التقارير إلى أن وست هام سيقدم شارة قيادة الفريق لهاري ماجواير، في حال ارتدائه قميص "الهامرز" في الموسم الجديد، وسيتعين على اللاعب الموافقة على تخفيض راتبه الذي يحصل عليه مع الشياطين الحمر.