للتاريخ .. لاعب الهلال يقتحم قائمة الأفضل بمونديال الأندية

نجم الهلال يختتم مونديال الأندية ضمن الأفضل

اقتحم النجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب نادي الهلال، قائمة الأفضل في بطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد المستوى الذي قدمه رفقة الزعيم بالبطولة.

ونجح فييتو في تسجيل 3 أهداف في مونديال الأندية، حيث سجل أمام فلامنجو البرازيلي بنصف النهائي هدف، وهدفين أمام ريال مدريد الإسباني بالمباراة النهائية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة أفضل 3 لاعبين في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد تتويج نادي ريال مدريد بها على حساب الهلال.

واختار فيفا النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور كأفضل لاعب، ثم جاء في المرتبة الثانية فيديريكو فالفيردي، ثم المركز الثالث لوسيانو فييتو.

واكتفى الهلال بالحصول على الميدالية الفضية في مونديال الأندية، بعد خسارته على يد ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة النهائية.