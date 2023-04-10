لك الله يا الهلال .. رامون دياز مدرب حافظ لا فاهم!

الزعيم خرج بالتعادل أمام الطائي في مباراة تضع عديد علامات الاستفهام حول المدرب الأرجنتيني رامون دياز

shahid

تخيلت أن نقول يومًا إن الهلال فلت من هزيمة تاريخية أمام الطائي؟ لقد حان الوقت أن نقول ذلك بكل أريحية..

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في تاريخ مواجهات الفريقين، كانت أكبر نتيجة حققها الطائي في الفوز 3-1 في عام 2002م، وقبلها في عامي 1991م و1998م، سقط الزعيم أمامه بنتيجة 3-2 في كلتا المباراتين.

والليلة، خرج الأزرق بتعادل صعب للغاية بثنائية لكل منهما، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

قُتل بحثًا الحديث عن ضغط مباريات الزعيم وإرهاق لاعبيه، بينما نُبحت أصوات الكثيرين ونحن منهم هنا في "GOAL" للمطالبة بثقة دياز في لاعبيه البدلاء ومنحهم الثقة في الوقت الحالي، خاصةً مع حاجة الأساسيين الماسة للراحة، وخوض الفريق مباراة كل 72 ساعة، لكن يبدو أنه فهم رسالتنا بطريقة خاطئة..

قلنا: "ثق في البدلاء وادفع بهم!"، لكن لم نقل لك يا دياز أن تدفع بتسعة لاعبين من الاحتياطيين دفعة واحدة، وكأنك في مباراة ودية أو تحصيل حاصل!

المدرب الأرجنتين لم يدفع من لاعبيه الأساسيين إلا بالحارس عبد الله المعيوف والجناح المالي موسى ماريجا، أما البقية فيتقابلون داخل المستطيل الأخضر سويًا لأول مرة.

غامر دياز بخط الدفاع بالكامل بالاعتماد على محمد البريك، خليفة الدوسري، محمد جحفلي ومعاذ فقيهي، ليستقبل الزعيم هدفين بالطريقة نفسها بكرة خلف المدافعين ثم انفرادين بالمعيوف.

ربما أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي أبدًا وهو ما أدركه دياز في بداية الشوط الثاني بالدفع بلاعبيه الأساسيين ميشايل ديلجادو، أندريه كاريلو، أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو، وهو ما أنقذه من هزيمة ثقيلة أمام الطائي ومنحه نقطة التعادل، لكن ماذا استفاد الهلال؟، لم يرح لاعبيه كما أراد رامون ولم يخرج بنقاط المباراة!

لك الله يا الهلال أمام مدربك صاحب الفكر الغريب في وقت صعب، وأمام اتحاد كرة يجبرك على اللعب كل 72 ساعة قبل نهائي دوري أبطال آسيا، وكأنه يريد تعطيل إنجازاتك الخارجية عمدًا!

Shahid