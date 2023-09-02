لكل جواد كبوة .. نعتذر لك يا هالاند لست فتى الموسم الواحد أبدًا!

نعتذر لك يا هالاند...

نجح مانشستر سيتي، في تحقيق فوز عريض على حساب فولهام، بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

فوز مانشستر سيتي، ضمن استمراره في صدارة ترتيب البريمييرليج، ومواصلة طريقه في الحفاظ على لقبه، الذي لن يكون سهلًا في ظل المنافسة القوية في الدوري.

وعلى المستوى الفردي، رد إرلينج هالاند، على الانتقادات التي وجهت له هذا الموسم بسبب تراجع مستواه، ونجح في تسجيل هاتريك في المباراة، واستمر على صدارة ترتيب هدافي البريمييرليج بستة أهداف.

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ماذا قدم هالاند أمام فولهام؟

نعتذر لك يا هالاند! أنت لست فتى الموسم الواحد

بداية هالاند للموسم الحالي، لم تكن هي الأفضل بالرغم من تألقه وتسجيله هدفين في أولى مباريات الدوري، وانتقده البعض بسبب هذا الأداء ووصفه بأنه سيكون "فتى الموسم الواحد" ولن يكون قادرًا على الاستمرار في المنافسة مع نجوم الكرة الأوروبية.

وكعادته نجح النجم النرويجي في الرد على منتقديه في الملعب، وتمكن من تسجيل ثلاثية في مباراة الليلة، ليؤكد أنه سيكون من أساطير الكرة وسيواصل على الطريق الصحيح، ومنافسته على لقب هداف الدوري الإنجليزي ستكون صعبة هذا الموسم.

أخطئوا حينما قارنوك بصلاح .. لم يكن فتى الموسم الواحد مثلك يا هالاند!

الكثير شبه هالاند، بالإنسان الآلي أو ماكينة إحراز الأهداف، ومع بداية الموسم الحالي، قرر هالاند إعادة شحن نفسه، وتصحيح مساره بالفوز بجائزة الأفضل في أوروبا.

الوحش النرويجي، الآن سيتعين عليه مواصلة جهده وعمله في المباريات، بعد الشحن بجائزة الأفضل، وأن يكون دائمًا متعطشًا للجوائز والبطولات.