لكل جواد كبوة والأفضل ليس دائمًا من يسجل! .. ماذا قدم رونالدو أمام أبها؟

رونالدو لا يتوقف عن صناعة التاريخ...

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سقط النصر، في فخ التعادل أمام أبها، بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

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وشهدت المباراة مشاركة رونالدو بشكل أساسي منذ بداية المباراة حتى نهايتها، وساهم صاروخ ماديرا في تسجيل فريقه الهدف الأول بالمباراة، في مباراة عاند فيها الحظ النجم البرتغالي.

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وقبل انطلاق اللقاء، استلم النجم البرتغالي جائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي، عن شهر سبتمبر، ليزين نجاحاته وتألقه مع العالمي في الفترة الماضية.

ماذا قدم رونالدو أمام أبها؟

الأفضل ليس دائمًا من يسجل يا رونالدو

صاروخ ماديرا، ربما فشل في التسجيل اليوم، ولكنه كان من أفضل لاعبي الفريقين، وعانى من سوء حظ كبير، في محاولاته لقيادة فريقه لمواصلة الطريق نحو القمة.

لمسات رونالدو، المؤثرة مع النصر في الفترة الأخيرة استمرت في مباراة اليوم وقدم "بري أسيست" مميز في الهدف الأول الذي سجله أوتافيو، إذ مرر الكرة بالكعب بطريقة مميزة إلى برزوفيتش الذي بدوره نقلها إلى أوتافيو صاحب الهدف.

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لقطة "البري أسيست" لم تكن الوحيدة لرونالدو في مباراة اليوم، إذ حاول اللاعب أن يسجل لفريقه هدف التعزيز في الشوط الثاني، ولكن الحكم يلغي الهدف لوجود تسلل على اللاعب.

ولم يكف رونالدو عن محاولاته، إذ اقترب أن يباغت أبها بهدف ثالث من تسديدة قوية قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، ولكن الحارس تألق وحولها إلى ركنية.

في النهاية عقلية رونالدو التنافسية هي من تربح دائمًا، في الوقت الذي حصل فيه اللاعب على جائزة الشهر لم يشبع وكان هذا دافعًا له لحصد المزيد من النجاحات ولكن التوفيق لم يكن حليفه، وبكل تأكيد سيعود النجم البرتغالي للتألق وزيارة الشباك من جديد في المباراة القادمة، فلكل جواد كبوة يا رونالدو.

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