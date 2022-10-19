لقيادة المعركة مع الاتحاد الأوروبي .. شركة السوبر ليج تستعين برئيس تنفيذي

إصرار واضح من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لإقامة البطولة

لا تراجع ولا استسلام، هي الرسالة الواضحة من الأندية القائمة على دوري السوبر ليج، وسط رغبة قوية في السعي نحو إقامة البطولة.

مقترح السوبر ليج ظهر بشكل رسمي في منتصف عام 2021 بمشاركة كبار أوروبا في بطولة تقتصر على مجموعة محددة من الفرق، في مسابقة موازية لدوري أبطال أوروبا بظهور كبار القارة فقط واستبعاد الصغار.

معظم الأندية المشاركة تراجعت سريعًا عن الأمر، مع تمسك البعض الآخر وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، رغم غضب الجماهير ومعارضة الجميع للفكرة التي ستقضي على قوة دوري الأبطال والدوريات الكبرى.

ما هي الخطوة الجديدة؟

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن شركة "A22 Sports Management" الراعية للمقترح قررت الاستعانة برئيس تنفيذي للمسابقة لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بالأمور القانونية والتنظيمية للبطولة.

الرئيس التنفيذي الجديد هو بيرند ريتشارت البالغ من العمر 48 سنة، وهو الذي شغل مؤخرًا منصب المدير العام لمجموع "RTL Deutschland" الألمانية.

ومن المقرر أن يقود ريتشارت معركة السوبر ليج القادمة مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستستمر خلال عام 2023، باتهام الشركة المنظمة للاتحاد الأوروبي باحتكار كرة القدم.

أدوار الرئيس التنفيذي الجديد

صحيفة "ماركا" حصلت على نص بيان الشركة الخاص بهذه الخطوة وجاء فيه:"سيكون الهدف الأول هو بدء حوارات مع مجموعة متنوعة من الأطراف المهتمة بكرة القدم، بما في ذلك الأندية واللاعبين والمدربين والمشجعين ووسائل الإعلام والمسؤولين السياسيين".

وأضاف:"الهدف هو تسهيل تطوير نموذج رياضي مستدام لمسابقات الأندية الأوروبية، يعكس المصالح المشتركة بين المشجعين ومجتمع كرة القدم بشكل عام".

وتابع:"تطلعات الأندية الراعية للمقترح وهي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس هو جعل البطولة أكثر تنافسية وتجنب المباريات ضد الأندية بمستوى تنافسي أقل، على الرغم من الاعتراف باقتراب خروج برشلونة ويوفنتوس من دور الـ16 للنسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا".

وأوضح:"يتميز الوضع الحالي للكرة الأوروبية بسلسلة من التحديات التي يمكن حلها بعرض وجهات النظر المختلفة، وهو ما حدث من رؤساء برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، وسنحاول الاستماع إلى كل الأصوات الأخرى حتى نتمكن من العثور على الإجابات المناسبة لكل التساؤلات".