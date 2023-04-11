من لقنه الهلال درسًا قاسيًا .. مفاجأة حول خليفة رودي جارسيا على طاولة النصر

البيت النصراوي يغلي بعد التعادل أمام الفيحاء، وإقالة جارسيا على الطاولة

shahid

في الأمتار الأخيرة من دوري روشن السعودي، اشتعل البيت النصراوي بشكل مفاجئ بين إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، والفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للفريق.

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العالمي تعادل مؤخرًا مع الفيحاء سلبيًا دون أهداف، ضمن الجولة الـ23 من الدوري، ليبتعد عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط، بعدما كان بنقطة وحيدة.

ووفقًا لبرنامج "برا الـ18" فعقب تلك المباراة، اجتمعت الإدارة مع جارسيا اجتماعًا عاصفًا، رفض خلاله الفرنسي التنازل عن قناعاته، مؤكدًا أن المسؤول الأول عن الفريق، ورفض أي تدخل.

وأوضح مقدم البرنامج عبد الرحمن الحميدي أن 70% من مجلس إدارة العالمي يرغبون في إقالة المدرب الفرنسي قبل نهاية الموسم الجاري، مفضلين عودة الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو؛ المدير الفني السابق للفريق، بينما ترفض النسبة المتبقية رحيله في الوقت الحرج الحالي من الموسم.

روسو تمت إقالته مع نهاية الموسم الماضي، للتعاقد مع جارسيا، بعدما خاض 20 مباراة مع العالمي، حقق الفوز في 15 منها، وتعادل في اثنتين، وخسر ثلاث مباريات.

الثلاث مباريات التي خسرها الأرجنتيني مع النصر منها اثنتين أمام الهلال؛ الأولى في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2-1، والثانية في الجولة الـ23 من الدوري المحلي وكانت ثقيلة برباعية نظيفة، أما المباراة الثالثة فكانت هزيمة أمام الاتحاد بثلاثية نظيفة في الدوري المحلي.

يذكر أن جارسيا خاض مع العالمي 23 مباراة، فاز في 18، وتعادل في خمس، وخسر ثلاثة لقاءات، وودع كأس السوبر بالهزيمة أمام الاتحاد في نصف النهائي.

Shahid