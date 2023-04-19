لقطع الطريق على ريال مدريد .. مانشستر سيتي يتحرك للتخلص من الشرط الجزائي في عقد هالاند!

مانشستر سيتي يبدأ في أول خطواته لتأمين إرلينج هالاند.

يستعد نادي مانشستر سيتي لعرض عقد جديد على إرلينج هالاند بعد إلغاء الشرط الجزائي في عقده الحالي والبالغ 150 مليون جنيه استرليني لقطع الطريق على الأندية الطامحة في دفع قيمة الشرط الجزائي وضمه.

هالاند الذي انضم إلى السيتي في الصيف الماضي يملك بند في عقده يتيح له الرحيل مقابل 150 مليون جنيه استرليني فقط.

وبحسب تقرير صحيفة "ذا أتلتيك" الأمريكية، فإن مانشستر سيتي حريص على تمديد وقت النجم النرويجي في النادي بعقد جديد يعكس موسمه الأول في البريميرلييج، وهناك اعتقاد بأن المهاجم النرويجي منفتح على محادثات جديدة.

كما كشف التقرير أن بقاء هالاند في السيتي كان مرتبطًا بمدربه بيب جوارديولا الذي كان ينتهي عقده في صيف 2024، لكنه جدد تعاقده حتي 2025 مما جعل اللاعب يعيد النظر في أموره التعاقدية.

وأشار التقرير إلى أنه كانت هناك روابط متقطعة مع ريال مدريد خلال موسم هالاند الأول في السيتي، وعلى الرغم من أن الانتقال إلى سانتياجو برنابيو كان دائمًا طموحًا له إلا أنه يُقال إنه سعيد للغاية في ناديه الحالي.

ويعتقد المهاجم أنه في النادي المناسب للتطور كلاعب، ويسعده الوفاء بسلسلة من الوعود التي قطعها سيتي خلال المفاوضات لشرائه في الربيع الماضي على سبيل المثال، ضمان الاعتناء به جسديًا.

سجل هالاند 47 هدفًا في 40 مباراة بجميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، وليس من غير المعتاد أن يوافق السيتي على صفقات جديدة مع اللاعبين الذين تألقوا في موسمهم الأول، حيث قام جوليان ألفاريز مؤخرًا بتمديد عقده وتلقى زيادة في الراتب فقط في النصف الأول من موسمه الأول في مانشستر، وفي السنوات الأخيرة أعاد كل من إيدرسون وروبن دياش التوقيع مرة أخرى على عقود محسنة بعد أقل من عام من وصولهما.