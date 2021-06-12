لقطة مرعبة في يورو 2020.. سقوط مفاجئ لإريكسن وهرولة المسعفين!

لقطة مرعبة جدًا..

شهدت مباراة الدنمارك وفنلندا في دور المجموعات لبطولة يورو 2020 لقطة مرعبة للغاية بسقوط مفاجئ لكريستيان إريكسن على أرض الملعب.

وتفاجأ الجميع بأن إريكسن قد سقط بعدما تسلم الكرة، بصورة غريبة جدًا ومخيفة للغاية، واستدعى الحكم واللاعبون الطاقم الطبي بسرعة للنظر في الحالة.

هرول الجميع باتجاه لاعب إنتر وسط بكاء من اللاعبين وحتى جماهير فنلندا، كما شكل لاعبو الدنمارك درعًا بشريًا أمام اللاعب أثناء محاولة إنعاشه لمنع الكاميرات من الوصول له.

الجهاز الطبي للدنمارك نزل إلى أرض الملعب بجهاز الإنعاش الكهربائي، ويبدو أن الحالة خطيرة للغاية.

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حتى الآن لا يوجد تأكيد على الحالة الصحية لإريكسن وكيف أتت نتيجة محاولات إنعاشه، وإن كانت الجماهير قد بدأت في التصفيق بالدقائق الماضية.

سيارة الإسعاف أقلت إريكسن إلى المستشفى رفقة الجهاز الطبي لمحاولة إنقاذه.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن تعليق المباراة بعد ما حدث لإريكسن، وهو مؤشر للأسف خطير على حالة اللاعب.

ووفقًا لما قاله مراسل بي إن سبورتس جمال جبلي، فإن إريكسن قد توجه إلى المستشفى وهو لا يزال على قيد الحياة، وأعلن أن حالته مستقرة بعد إنقاذه بالصدمات الكهربائية.

المعلق الداخلي في ملعب كوبنهاجن أعلن أن المباراة لم يتم إلغائها وأن في وقت قريب سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل.

Following the medical emergency involving Denmark's player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised. — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

الاتحاد الأوروبي أرسل تغريدة رسمية قال فيها أنه سيعقد اجتماع أزمات في الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت مصر لمناقشة استكمال المباراة من عدمها.

بيان رسمي آخر من الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أكدوا خلاله أن إريكسن واعٍ والآن يخضع لفحوصات طبية مضاعفة في المستشفى.

وكيل إريكسن، مارتن شوتس، طمأن العالم على صحة موكله وقال "لقد تحدثت مع والده وأخبرني أنه يتنفس ويستطيع أن يتحدث".

في الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي عن استكمال مباراة الدنمارك وفنلندا بصورة طبيعية في تمام الثامنة والثلث بتوقيت القاهرة.