"شاش طبي" ينقذ الموقف .. لقطة محرجة لمحمد السهلاوي في مباراة ودية

نجم الأخضر الأسبق في موقف جديد كليًا عليه..

وجد محمد السهلاوي؛ نجم النصر ومنتخب السعودية الأسبق، نفسه أمام موقف محرج مع فريقه الصفا؛ الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى.

صاحب الـ37 عامًا كان قد انضم للصفا في صيف العام الماضي، بعد عام كامل من الابتعاد عن الملاعب منذ الرحيل عن الحزم.

ويخوض الفريق حاليًا معسكر إعداد للموسم الجديد 2024-2025 في دولة تركيا، تعادل به وديًا أمس السبت، أمام أهال التركمانستاني بهدف لكل منهما.

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لكن اللقطة اللافتة للنظر في المباراة هي مشاركة السهلاوي بها دون شارة القيادة المعتادة لأي قائد فريق في العالم على ذراعه الأيسر.

إنما ارتدى السهلاوي شارة من "الشاش الطبي"، في ظل فقدان الشارة الأساسية، ما عرض الفريق السعودي لموقف محرج.

يذكر أن السهلاوي صاحب صولات وجولات مع النصر والمنتخب السعودي، فقد توج مع العالمي بلقب الدوري أربع مرات، وشارك مع الأخضر في كأس العالم روسيا 2018.