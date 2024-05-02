"لقطة عتاب" تحسم مصير كورتوا مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا!

خطة من أنشيلوتي للمرحلة المقبلة من دوري الأبطال

بدأ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، في التفكير جديًا بإمكانية الاعتماد على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، فيما تبقى من رحلة الفريق بدوري أبطال أوروبا.

كورتوا لم يظهر مع ريال في أي مباراة خلال هذا الموسم، بعد إصابته القاتلة التي تعرض لها في الرباط الصليبي خلال شهر أغسطس الماضي، وكان على وشك العودة في شهر مارس، لكنه تعرض لانتكاسة جديدة.

شبكة "ريليفو" ألقت الضوء على تصريحات المدرب كارلو أنشيلوتي حول جاهزية البلجيكي لمواجهة قادش القادممة بالدوري الإسباني، بعدما جلس كبديل لأندريه لونين أمام بايرن ميونخ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن الخطة الحالية لدى المدرب الإيطالي، هي أن يلعب كورتوا ضد قادش، وفي حالة ظهوره بحالة فنية وبدنية جيدة، قد نشاهده يكمل الموسم الحالي كأساسي، سواء في إياب نصف نهائي الأبطال ضد بايرن على ملعب سانتياجو برنابيو، أو في المباراة النهائية لو تأهل الفريق.

وأشارت الشبكة إلى أن ريال مدريد يقدر ما فعله الحارس الأوكراني أندريه لونين، وتصديه لركلة الجزاء الشهيرة من برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي في دور الثمانية بالأبطال، إلا أن الجهاز الفني يرى أن الفريق افتقد كورتوا، خاصة في الكرات الثابتة التي تمثل نقطة قوة للبلجيكي وضعف بالنسبة للونين.

وجاءت لقطة توبيخ الجهاز الفني للحارس الأوكراني أمام بايرن ميونخ، في تحركاته قبل هدف ليروي ساني، ولعب تمريرة طويلة بدلًا من قصيرة، لتؤكد أن أسهمه أصبحت تنخفض بشكل كبير تزامنًا مع جاهزية كورتوا.

ومن غير الواضح في الوقت الحالي، تعامل لونين مع هذا القرار لو لم يكمل الموسم كأساسي، خاصة وأن هناك بعض الأنباء حول إمكانية رحيله للحصول على فرصة اللعب بانتظام كحارس أول.