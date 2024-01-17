لقطة طريفة تسجل اسم النصيري في التاريخ الذهبي للمغرب

خطوة وحيدة تفصله عن عرش أسطورة المغرب

شهدت مباراة المغرب أمام تنزانيا، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا 2023، واقعة طريفة كان بطلها يوسف النصيري، مهاجم أسود الأطلس.

وحقق منتخب المغرب انتصارًا عريضًا على تنزانيا في مستهل مشواره بالكان، بثلاثية نظيفة سجلها رومان سايس، عز الدين أوناحي ويوسف النصيري.

وجاء هدف النصيري في الدقيقة 80، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل، قبل أن يتلقى إشارة من تقنية الحكم الفيديو المساعد (VAR)، تفيد بوجود احتمالية في احتساب الهدف، ليقرر الحكم إجراء 3 تبديلات لمنتخب المغرب أثناء مراجعة اللعبة.

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وبالفعل غادر النصيري أرض الملعب لحساب أيوب الكعبي، وفور وصوله إلى دكة البدلاء، فوجئ بقرار حكم المباراة التشادي جيرسون دوس سانتوس، الذي احتسب الهدف ليحتفل النصيري مع البدلاء بهدفه في لقطة طريفة.

ويمثل هذا الهدف أهمية كبيرة للنصيري الذي حقق رقمًا غير مسبوق في تاريخ الكرة المغربية، حيث أنه سجل هدفه الخامس في سجلات كأس أمم أفريقيا، ويفصله هدف وحيد على معادلة رقم أحمد فراس الهداف التاريخي للكرة المغربية في "الكان".

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن النصيري أول لاعب في تاريخ المغرب يسجل في 4 نسخ مختلفة من كأس أمم أفريقيا، إذ سجل هدفين في "الجابون 2017"، وهدفًا في نسخة "مصر 2019" وهدفًا آخر في "الكاميرون 2021"، قبل أن يضع بصمته في كوت ديفوار اليوم.