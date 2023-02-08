لقطة إصابة مبابي تكشف تدهور علاقته بميسي

علاقة ليونيل ميسي وكيليان مبابي ليست في أفضل حالاتها.

يبدو أن العلاقة بين نجمي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، ليست في أفضل حالاتها بعد كأس العالم؛ برهن على ذلك صورة للنجم الفرنسي وقت إصابته.

ويغيب مبابي عن فريقه بسبب الإصابة لما يقرب من 3 أسابيع بعدما أصيب خلال مباراتهم مع مونبيلييه التي أضاع فيها ركلتي جزاء.

لقطة إصابة مبابي تقول صحيفة كواترو الإسبانية إنها كشفت حالة الجفاء بين مبابي وميسي فالأخير لم يقترب ليطمئن على زميله الذي كان ساقطًا أرضًا مصابًا.

وكانت الأرجنتين قد هزمت فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 بقطر نهاية العام، وبعدها سخر عدد من لاعبي الأرجنتين من مبابي نجم فرنسا أبرزهم الحارس إيمليانو مارتينيز الذي احتفل بدمية عليها صورة لوجه كيليان.