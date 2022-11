لقطة أيقونية .. رونالدو يحتفل وميسي يظهر خلفه أمام غانا!

تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من التسجيل لصالح بلاده ضد غانا في كأس العالم، ولكنه لم يعلم أن ليونيل ميسي خلفه في كل مكان.

المهاجم المخضرم الذي فسخ عقده مؤخرًا مع مانشستر يونايتد، سجل الهدف الأول لصالح بلاده من ركلة جزاء، في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه 3/2 ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالمونديال.

وخلال احتفال رونالدو بهدفه على ملعب 974 في الدوحة، شوهد ليونيل ميسي بالمدرجات ولكن من خلال لافتة رفعها أحد المشجعين.

وجاءت المفارقة الغريبة التي جعلت اللقطة أيقونية بمعنى الكلمة، عن طريق زاوية التصوير التي أظهرت رونالدو يحتفل بالهدف وميسي على اللافتة يضحك من خلفه.

Cristiano Ronaldo scores with a Messi banner in the background. An iconic moment. #WorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/jRqms4Ihpk