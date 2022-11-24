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لقطة أيقونية .. رونالدو يحتفل وميسي يظهر خلفه أمام غانا!

علي سمير
10:53 م غرينتش+3 24‏/11‏/2022
Cristiano Ronaldo Messi
مباراة مثيرة ولقطات لا يمكن نسيانها

تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من التسجيل لصالح بلاده ضد غانا في كأس العالم، ولكنه لم يعلم أن ليونيل ميسي خلفه في كل مكان.

المهاجم المخضرم الذي فسخ عقده مؤخرًا مع مانشستر يونايتد، سجل الهدف الأول لصالح بلاده من ركلة جزاء، في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه 3/2 ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالمونديال.

وخلال احتفال رونالدو بهدفه على ملعب 974 في الدوحة، شوهد ليونيل ميسي بالمدرجات ولكن من خلال لافتة رفعها أحد المشجعين.

وجاءت المفارقة الغريبة التي جعلت اللقطة أيقونية بمعنى الكلمة، عن طريق زاوية التصوير التي أظهرت رونالدو يحتفل بالهدف وميسي على اللافتة يضحك من خلفه.

جدير بالذكر أن الفوز جعل البرتغال تحتل المركز الأول بمجموعتها بـ3 نقاط، ومن خلفها كل من أوروجواي وكوريا الجنوبية بنقطة واحدة، ثم غانا بلا نقاط.

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