لقطة إنسانية من ملك الأردن مع مشجع في مباراة النشامى وسوريا

القصة بدأت منذ مباراة الأردن وأستراليا في الجولة الأولى من كأس آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

قام الملك عبد الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية برفقة ولي العهد، باستضافة المواطن خالد الشوملي لمشاهدة مباراة الأردن أمام سوريا في كأس آسيا.

ويواجه المنتخب الأردني نظيره السوري في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس آسيا المقامة في الإمارات.

وانتشرت صورة للشوملي، في مباراة الجولة الأولي للأردن أمام أستراليا وهو يشاهد المباراة، خلف زجاج أحد المقاهي، لتصل الصورة إلى الملك عبد الله ويقرر استضافته اليوم لمشاهدة المباراة معاً.

وتشير النتيجة إلى تقدم النشامى في مباراتهم أمام نسور قسيون، بهدفين دون رد بعد مرور 54 دقيقة من مجريات اللقاء.

جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يستضيفان عامل الوطن خالد الشوملي لمتابعة مباراة المنتخب الوطني مع منتخب سوريا ضمن بطولة كأس آسيا #الأردن pic.twitter.com/YeBmSE9uvh — RHC (@RHCJO) January 10, 2019

وسجل أهداف الأردن كلاً من موسى التعمري في الدقيقة 26، وطارق خطاب في الدقيقة 43.

وحقق الأردن الفوز في مباراة الجولة الأولى أمام أستراليا بهدف نظيف، سجله أنس بني ياسين في الدقيقة 26.