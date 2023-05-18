"لقد هزمناهم قبل عامين" .. فرديناند يكشف رسالة جوارديولا له قبل مواجهة ريال مدريد!

هدى عزيزهدى عزيز
Pep Guardiola Manchester City 2022-23Getty Images
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الثقة والإيمان سر رباعية مانشستر سيتي في شباك ريال مدريد

نشر ريو فيرديناند اللاعب السابق لفريق مانشستر يونايتد والمحلل الحالي في قناة "بي تي سبورتس" البريطانية، رسالة نصية أرسلها له بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قبل مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد والتي انتهت بفوز السيتي برباعية دون رد.

رسالة المدرب الإسباني عكست ثقته بفرص الفريق في التأهل إلى النهائي بالرغم من المنافسة القوية مع ريال مدريد بطل أخر نسخة من دوري الأبطال.

شارك فيرديناند النص الذي تلقاه بعدما تمنى "حظًا سعيدًا" لبيب جوارديولا، وجاء فيه: "ثق بي، لقد هزمناهم قبل عامين (في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في عام 2020) وسنهزمهم مرة أخرى صدقني".

وعلق فيرديناند اللاعب الإنجليزي السابق على التلفزيون قائلاً: "كان لديه الثقة، كان يثق تمامًا بالفوز، رسالته جاءت لي قبل ساعتين أو ثلاثة من المباراة، إنه إيمان كامل في التفاصيل التي وضعها للتحضير لهذه المباراة، والثقة التي يمتلكها في هؤلاء اللاعبين".

مانشستر سيتي اكتسح ريال مدريد طوال 90 دقيقة وهز شباك الفريق الإسباني 4 مرات ليتأهل إلى المباراة النهائية بمجموع اللقائين (5/1)، ويضرب موعدًا مع إنتر في 10 يونيو على ستاد أتاتورك الأولمبي.

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