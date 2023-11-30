"لقد كان سائقي الخاص".. محمد صلاح يتحدث عن نجم مانشستر سيتي السابق!

الملك المصري يتناول بعضًا من ذكرياته..

تحدث الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول عن أحد "أكثر اللاعبين جنونًا" الذين زاملهم في مسيرته، ولا يعتقد المتابعون أن صلاح كان مبالغًا بهذا الأمر.

هذا ببساطة لأن "الملك المصري" كان يتحدث عن الدولي الإنجليزي السابق ميكا ريتشاردز، والذي تشارك مع صلاح غرف الملابس في فيورنتينا الإيطالي وكانت أبرز خطواته في مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال صلاح في حواره مع شبكة "سكاي سبورتس": "إنه واحد من أكثر الأشخاص جنونًا لكنه شخص رائع على أي حال".

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وأردف: "عائلتي كانت في لندن في ذلك التوقيت، وكنا وحيدين أنا وهو، لذلك فقد كان سائقي الخاص في هذا التوقيت".

وأضاف مازحًا: "لطالما تظاهر بأن لغته الإيطالية كانت أفضل، لكن الكل يعلم أن هذا ليس حقيقيًا، لقد كان شخصًا رائعًا وبقينا على تواصل بعد ذلك".

وكان ريتشاردز نفسه قد تحدث عن الفترة التي زامل فيها صلاح، قائلًا إنه شخص رائع، وإنه توقع من قبل أن يكون واحدًا من أفضل لاعبي الهجوم في العالم.