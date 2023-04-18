"لقد حطمت كريستيانو رونالدو وجعلته يبكي كثيرًا"

نجم مانشستر يونايتد السابق يكشف وقائع صعبة حدثت مع كريستيانو رونالدو..

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كشف ريو فرديناند أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن طريقة تعامله مع البرتغالي كريستيانو رونالدو عند وصوله لأول مرة إلى ملعب "أولد ترافورد".

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رونالدو، قائد النصر السعودي الحالي، انتقل لأول مرة إلى مانشستر يونايتد في صيف 2003 قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي، وحينها كان يبلغ من العمر 18 عامًا فقط.

فرديناند شارك رونالدو غرفة ملابس مانشستر يونايتد من 2003 وحتى 2009 حتى رحل البرتغالي إلى ريال مدريد الإسباني، وانتقل "صاروخ ماديرا" خلال تلك الفترة من كونه شابًا واعدًا إلى الفوز بالكرة الذهبية في عام 2008، بعد التتويج مع "الشياطين الحمر" بلقب دوري أبطال أوروبا.

فرديناند، وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج "كايل وجاكي أو" الإذاعي الأسترالي، كشف عن كيفية مضايقة رونالدو عندما بدأ مسيرته مع مانشستر يونايتد.

وقال فرديناند: "اعتدنا أن أضايقه كثيرًا، أنا وعدد من اللاعبين الآخرين، كان كريستيانو أصغر كثيرًا منا في ذلك الوقت، ربما نكون قد عرضناه التنمر، لكننا كنا نحاول فقط بناءه، وبناء قدرته على الصمود".

وأضاف: "اعتدنا اللعب كل يومين قبل التدريب كجزء من الإحماء، كنت أسحقه من جميع الجوانب".

واختتم فرديناند: "إذا كانت تلك المباريات مذاعة، فكانت ستحطم كل الأرقام القياسية، لقد كان يبكي وكل شيء، هو شخص تنافسي للغاية".

Shahid