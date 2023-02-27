لقب تاريخي لمبتوري الأطراف .. أوليكسي يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف!

هدف اللاعب مبتور الطرف ينضم إلى قائمة تضم كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح ونيمار دا سيلفا وغيرهم.

حقق اللاعب البولندي مارتشين أوليكسي نجم كرة القدم لمبتوري الأطراف الفوز جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

جاء هذا خلال حفل الأفضل "ذا بيست" الذي أقيم في باريس مساء اليوم الإثنين، وتم وتوزيع العديد من الجوائز فيه على رأسها تلك الجائزة وأفضل لاعب ولاعبة ومدرب ومدربة وحارس وحارسة.

وتفوق أوليكسي بهدفه هذا على الثنائي ديميتري باييت لاعب مارسيليا الفرنسي وريتشارليسون نجم المنتخب البرازيلي، حيث تم التصويت لهدفه من قبل الجماهير وأعضاء لجنة التصويت في الاتحاد الدولي.

أوليكسي كان في الأساس عامل بناء قبل أعوام وتعرض لحادث عمل تسبب في فقدانه لقدمه، وكان يعشق كرة القدم ويلعب كحارس مرمى في أوقات فراغه، قبل أن يتحول للاحتراف بعد الحادث.

جدير بالذكر أن الهدف الذي سجله أوليسكي وفاز بالجائزة القيمة كان لصالح فريقه البولندي فارتا بوزنان أمام ستال رشيشوف في مباراة أقيمت بينهما في نوفمبر الماضي.