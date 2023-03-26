لقبين دوري في موسم واحد .. برشلونة يتلقى بشرى سارة عن بطولة 1937!

حدث نادر قد يقع في برشلونة!

تحدثت تقارير صحفية عن إمكانية حصول نادي برشلونة الإسباني على لقبي دوري هذا الموسم بدلًا من لقب واحد فقط يخص الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما أوضحت شبكة "ESPN"، والتي أكدت أن لقب الدوري الإسباني الخاص بعام 1937 قد يتم احتسابه قريبًا لصالح النادي الكتالوني.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد قرر احتساب لقب كأس رئيس الجمهورية (كأس الملك حاليًا) في نفس العالم لصالح ليفانتي بالرغم من وجود قرار سابق من ذلك التاريخ بتعليق كافة البطولات بسبب الحرب الأهلية.

من ضمن البطولات التي علقت أيضًا كان الدوري الإسباني، لكن النادي الكتالوني تنافس وقتها في بطولة أخرى تدعى دوري البحر الأبيض المتوسط، وفاز فيه في 1937.

وبنفس منطق احتساب كأس 1937 التي لعبت بين أربعة فرق من كتالونيا وفالنسيا فقط، يسعى النادي الكتالوني لاحتساب دوري 1937 في سجلاته.

وقال جوان لابورتا في تصريحات نقلتها الشبكة: "قد يكون مشوارًا طويلًا، لكن ما حدث في قضية ليفانتي يخدمنا بشكل واضح".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد قدم طلبًا للنظر في تلك المسألة عام 2009 وتم رفضه في وقتها، في نفس تقديم ليفانتي لطلبهم الذي أدى إلى احتساب اللقب مساء السبت.