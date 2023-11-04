لقاء مع هالاند وحقيقة اجتماع ميسي .. كواليس ما فعله لابورتا بحفل الكرة الذهبية!

ما القصة وراء الاجتماع بالنجم النرويجي؟

حضور بارز ومميز لجوان لابورتا رئيس برشلونة في حفل الكرة الذهبية، وسط سلسلة من التساؤلات حول نشاطه وما قام به في تلك الليلة.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023 متفوقًا على إرلينج هالاند وكيليان مبابي، في الحفل الذي أقيم يوم الإثنين الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نفت كل الأنباء التي انتشرت حول وجود اجتماع بين لابورتا وميسي مثلما حدث في حفل العام الماضي، ولكن رئيس برشلونة كان لديه لقاءات مثيرة مع بعض الشخصيات الأخرى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لابورتا شوهد يتحدث بطريقة ودية للغاية مع فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي، رغم الأقاويل حول وجود خلافات بين الناديين، بسبب أزمة صفقة كانسيلو ورفض النادي الإنجليزي انتقال اللاعب للبرسا في يناير الماضي قبل أن تحدث الصفقة في الصيف.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل هناك حالة من الغضب داخل برشلونة من محاولات مانشستر سيتي للتعاقد مع لامين يامال من خلال خطفه عن طريق جيرونا، ولكن لم يؤثر كل ذلك على الاجتماع الودي بين سوريانو ولابورتا، والذي لم يشهد ذكر اسم كانسيلو وإمكانية ضمه بصفة نهائية بعد انتهاء فترة إعارته في يونيو القادم.

وبعد انتهاء الحفل وتهنئة ميسي الحاصل على الكرة الذهبية للرجال وأيتانا بونماتي الفائزة بنسخة السيدات، توجه لابورتا لتحية إرلينج هالاند الذي سبق أن التقى العام الماضي مع تشافي هيرنانديز في ميونخ لاستكشاف إمكانية التوقيع لبرشلونة.

وهو ما أثار الجدل حول إمكانية تفكير برشلونة في التعاقد مع المهاجم النرويجي في المستقبل القريب بعد تألقه المبهر مع مانشستر سيتي.

وخلال الحفل اقترب لابورا بنفسه من المقعد الذي كان يجلس فيه أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي، وتحدث معه بصورة مختصرة للغاية.