لقاء عائلي يجمع جوميس مع نجم الهلال في تركيا

المهاجم الفرنسي يُحافظ على علاقاته مع زملائه السابقين

نشر الفرنسي بافيتمبي جوميس صورًا عبر حسابه الرسمي على تويتر تجمعه بزميله السابق في الهلال أندريه كاريلو.

لاعب جلطة سراي مازال يرتبط بعلاقة ممتازة مع مسؤولي ولاعبي وجماهير الهلال الذي لعب له خلال الفترة من صيف 2018 حتى يناير 2022 وتُوج معه بعديد الألقاب وأبرزها دوري أبطال آسيا مرتين.

نجوم الهلال، غير المتواجدين مع منتخبات بلادهم، يقضون إجازة طويلة حاليًا بقرار من المدرب رامون دياز واستغلالًا لتوقف دوري روشن السعودي بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022.

كاريلو استغل الفرصة لقضاء عطلة عائلية مع زميله السابق في تركيا، وقد أبدى جوميس سعادته البالغة بالاجتماع مع الجناح البيروفي.

حيث كتب على تويتر "سعيد جدًا للقائك هنا، كنت زميلًا لي ومن ثم صديقًا واليوم أنت أخ. أحبك".

يُشار إلى أن جوميس لعب مع ناديه 10 مباريات في الدوري التركي هذا الموسم سجل بها 4 أهداف، وقد تألق خلال مواجهة الكأس أمام كاستامونو محرزًا هدفًا وصانعًا ثلاثة.