لفتة وفاء .. تكريم خاص للأسطورة البرازيلية بيليه في حفل ذا بيست

جائزة إستثنائية لجوهرة الكرة البرازيلية!

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جائزة خاصة لأسطورة الكرة البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو "بيليه" خلال حفل توزيع جوائز الأفضل "ذا بيست 2022".

بيليه رحل عن عالمنا يوم 30 ديسمبر الماضي، عن عمر يناهز 82، بعد استسلامه للمرض تاركاً إرثًا رياضيًا وإنسانيًا إستثنائيًا لكل الأجيال القادمة.

وحصلت مارسيا أوكي على جائزة الفيفا نيابة عن زوجها الراحل بيليه من رونالدو دي ليما في حفل جوائز فيفا للأفضل في كرة القدم والذي أقيم في باريس.

بيليه الجوهرة السمراء عاش مسيرته المهنية في نادي سانتوس، حيث رفض رئيس البرازيل خروجه للاحتراف كونه يعد كنز قومي لبلاده، وتوج نجم سانتوس ونيويورك كوزموس ببطولة كأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970.

وتعد هذه الجائزة إستثنائية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيث أطلقت لأول مرة خلال هذه النسخة.