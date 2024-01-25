فيديو | لفتة "سيئة" تجاه تايلاند ورد على الغضب السعودي .. علي البليهي يواصل جدله في كأس آسيا

لقطتان بارزتان لعلي البليهي خلال مواجهة السعودية وتايلاند، فماذا فعل المدافع المثير للجدل؟

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لم تمر أي مباراة حتى الآن للمنتخب السعودي بكأس آسيا قطر 2023 إلا وتصدر مدافعه علي البليهي المشهد بعدها بلقطاته الغريبة، وهو ما تواصل الليلة أمام تايلاند.

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الأخضر تعادل سلبيًا اليوم الخميس، أمام تايلاند في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليتأهل لدور الـ16 كأول مجموعته برصيد سبع نقاط.

أثناء المباراة، وبينما احتسب الحكم رمية تماس لصالح السعودية، اتجه البليهي لتنفيذها، وهنا كانت لقطته السيئة تجاه ماساتادا إيشي؛ المدير الفني للخصم..

إيشي التقط الكرة من الأرض ومد يده للبليهي لتسليمها له إلا أن المدافع السعودي طالبه بإلقائها له دون أن يضطر للاقتراب منه، لكن الأول رفض، وهو ما دفع البليهي لسحب الكرة من يده بعصبية، ليتوجه التايلاندي بالشكوى للحكم.

أما اللقطة الثانية البارزة لمدافع الأخضر في اللقاء، كانت عقب نهايته، تجاه الجماهير الداعمة للسعودية، إذ طالب زملاءه بالتجمع للتوجه لتحيتهم في المدرجات.

هذه اللفتة وحرصه على تحية الجماهير بشكل جماعي وليس فردي، ربما لجأ لها بدافع مصالحة السعوديين، الذين غضبوا منه عقب مواجهة قيرغيزستان في الجولة الماضية، جراء تخلفه عن التحية الجماعية للجماهير وقتها.

يذكر أن المنتخب السعودي من المنتظر أن يلاقي كوريا الجنوبية في دور الـ16، والمحدد له 30 من يناير الجاري.

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