لفتة راقية من الفتح إلى الهلال .. دعم جانج هيون سو في رحلته العلاجية

الكوري الجنوبي داهمه ورم في الغدد اللمفاوية بشكل مفاجئ

في لفتة راقية بين متنافسين، حرص الفتح السعودي على دعم مدافع الهلال الكوري الجنوبي جانج هيون سو، خلال رحلته العلاجية بعدما داهمه المرض فجأة.

الكوري الجنوبي أعلن الشهر الماضي عن إصابته بورم حميد في الغدد اللمفاوية، ليغيب عن الملاعب لعدة أشهر، قد تتخطى الأربعة أشهر وربما تصل لغيابه عن الملاعب طوال الموسم المقبل.

ودعمًا لهيون سو، نشر المركز الإعلامي للفتح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة اللاعب، معلقًا: "نعرفك قوي.. داخل وخارج الملعب، نتمنى لك الشفاء .. والعودة سريعًا".

يذكر أن جانج كان قد انضم للزعيم في صيف 2019م، قادمًا من الدوري الياباني، وانتهى عقده بنهاية يونيو الماضي.

وخلال تلك السنوات، شارك الكوري في 146 مباراة بالقميص الأزرق في مختلف البطولات، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع أربعة، بينما حصد مختلف البطولات من دوري محلي وكأس ملك، وكذلك دوري الأبطال وفضية كأس العالم للأندية.