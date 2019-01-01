لفتة إنسانية من الزمالك تجاه أشهر مشجعيه

الزمالك يكرم المشجع المشهور ويمنحه العضوية الشرفية

فيسبوك تويتر بلال محمد

قدم مجلس إدارة نادي الزمالك، لفتة طيبة تجاه أحد مشجعي الفريق، بعد تكريم المشجع الكفيف صلاح عبد الغني، ومنحه العضوية الشرفية بالفريق.

واشتهر المشجع صلاح، بحضور مباريات القلعة البيضاء، منذ سنوات، مصطحباً معه جهاز الراديو لمتابعتها.

واستقبل مجلس إدارة المشجع اليوم، في مقر النادي بميت عقبة وتم تكريمه ومنحه العضوية الشرفية بالفريق، بحضور إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة.

وقدم عم صلاح، كما يُلقب الشكر لمجلس الإدارة وعلى رأسهم رئيس النادي، الذي وصفه أنه أب لكل مشجعي الزمالك، كما حدثت في عهده العديد من الإنجازات.

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الجدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة نصر حسين داي الجزائري، مساء الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.