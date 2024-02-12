لغز كريم بنزيما الكبير .. الكرة الذهبية التي صعدت به إلى الهاوية!

المهاجم الفرنسي أصبح لغزًا كبيرًا

SHAHID

بعض نجوم كرة القدم يتمتعون بمسيرة كروية هادئة ومستقرة ودون الكثير من الجدل أو الإثارة، وبعضهم تُعنون الإثارة والجدل مسيرتهم الكروية ويستمتعون بحياة صاخبة خارج وداخل الملعب، ومنهم كريم بنزيما.

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مسيرة المهاجم الفرنسي، على الصعيد الفني، مرت بعدة مراحل، إذ بدأت بانفجار موهبته في ليون ثم النقلة النوعية بالانضمام إلى ريال مدريد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثم البقاء في ظل النجم البرتغالي لعدة سنوات، وبعدها لعب دور البطولة عقب رحيل "الدون" وصولًا للفوز بالكرة الذهبية عام 2022 وأخيرًا التراجع الحاد والذي بدأ في مدريد وتواصل في جدة بعد انتقاله للاتحاد.

بعد إلقاء نظرة على كل تلك المحطات يقفز سؤال مهم لعقل كل مشجع .. هل اعتزل بنزيما كرة القدم بعد الفوز بالكرة الذهبية؟ بمعنى آخر .. هل وصل المهاجم الفرنسي لسقف طموحاته ولم يعد لديه المزيد!

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صاحب الـ36 عامًا مر بموسمين صعبين جدًا وفقيرين على صعيد المساهمات التهديفية قبل رحيل رونالدو عن الريال، إذ لم يبصم سوى على 27 مساهمة تهديفية خلال 48 مباراة موسم 2016-2017، و23 مساهمة خلال 47 مباراة في الموسم التالي، لكن الوضع اختلف تمامًا بعد صيف 2018 حين رحل "الدون" إلى يوفنتوس.

بنزيما ساهم في 41 هدفًا خلال 53 مباراة في موسم 2018-2019، ثم 38 و39 في الموسمين التاليين، وصولًا إلى 59 مساهمة خلال موسم 2021-2022 والذي أهّله للفوز بالكرة الذهبية في أكتوبر 2022.

هنا بدأ الدوران للخلف بشكل غريب! فقد أحاطت الإصابات باللاعب، وبعدها جاءت أزمة المنتخب الفرنسي وكواليس استبعاده من معسكر كأس العالم قطر 2022، وانتهى الموسم المخيب بأداء متراجع جدًا مع ريال مدريد وتراجع عن تجديد عقده لموسم جديد واختيار الانتقال إلى الاتحاد مقابل عقد ضخم جدًا.

الجميع توقع أن ينهض بنزيما من جديد مع الاتحاد، سواء لطبيعة التحدي أو وجود رونالدو مع النصر أو اختلاف طبيعة المنافسة بين السعودية وإسبانيا، لكن ما حدث كان العكس تمامًا! تحول اللاعب إلى لغز كبير أرق جميع مسؤولي وإعلاميي وجماهير العميد وحول حلمهم بامتلاك نجم كبير صانع للفارق إلى كابوس مزعج جدًا.

بنزيما حقق العديد من النجاحات في كرة القدم، بل يُمكن القول أنه، باستثناء الفوز بكأس العالم، فقد فاز بكل ما يحلم به أي لاعب على المستوى الرياضي، وماليًا جمع اللاعب أموالًا كثيرة من عقوده المختلفة، وجماهيريًا يمتلك شعبية هائلة، وإعلاميًا يحظى بتقدير واحترام كبير .. هل هذا كله فرغ اللاعب من دوافعه وحوافزه لبذل الجهد المطلوب على الملعب مع الاتحاد؟ سؤال صعب وإجابته قد تكون مخيفة!

بنزيما عاد للتدريبات الجماعية مؤخرًا، وقد أظهر بعد ردود الفعل وأرسل بعض الرسائل حول نيته العودة بقوة والرد على كل المشككين، لكن الأمر لا يكون بالكلمات والمنشورات عبر السوشيال ميديا، فجماهير السعودية والاتحاد خاصة بحاجة لرؤية جهد اللاعب واضحًا على أرض الملعب، لرؤيته يُقاتل ويلعب بحماس واهتمام، لرؤية شخصيته وعقليته حاضرة مع اللاعبين، مثلما يفعل رونالدو وأحمد حجازي وألكسندر ميتروفيتش وغيرهم.

الجمهور السعودي متطلب جدًا وقد أثبت خلال الأشهر الماضية أنه لن يكتفي بضم اسم كبير لفريقه، بل يُريد من هذا النجم أن يلعب كما لو كان في بداية مسيرته الكروية، ولذا الأفضل لبنزيما أن يرحل عن المملكة إن اعتقد أنه جاء ليحصد المزيد من المال مقابل فترة تقاعد مريحة وهادئة.

SHAHID