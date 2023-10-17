لعنة ليونيل ميسي تصيب السعودية .. وضحكة مانشيني تلخص "الواقع الحزين"

واقع حزين للكرة السعودية منذ كأس العالم 2022

ربما تكون ضحكة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، في مواجهة مالي الودية، قد لخصت حال منتخب السعودية الأول لكرة القدم "الحزين".

الأخضر السعودي سقط بثلاثة أهداف مقابل واحد، أمام نظيره المالي، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة الدولية الودية، التي جمعتهما على الأراضي البرتغالية.

وعندما كان المنتخب الوطني، متأخرًا بهدف مقابل لا شيء، سجل مالي "الثاني"؛ إلا أن حكم المباراة قام بإلغائه، بحجة وجود حالة تسلل.

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ظهر مانشيني بعد هذا القرار، وهو يضحك ويصفق بشدة؛ في مشهد ربما يلخص حال منتخب السعودية الحالي، الذي أصبح يحتفل بإلغاء الأهداف في مرماه، بدلًا من تسجيلها.

وقدّم السعوديون أمام مالي، مستوى سيئًا للغاية، خاصة في الشوط الأول؛ حيث ظهر تأثر معظم اللاعبين، بابتعادهم عن تشكيل أنديتهم الأساسي، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بعد الصفقات العالمية الضخمة.

ولم يستطع المنتخب الوطني، في صناعة الفرص في الهجوم؛ باستثناء مهارة سالم الفردية، والذي أحرز من خلالها الهدف الوحيد، كما ارتكب الدفاع، أخطاءً بدائية للغاية.

ومن الواضح أن مانشيني وجهازه المساعد، غير مقتنعين بمدافعي السعودية من الأساس؛ حيث تم الاعتماد على متوسط الميدان محمد كنو، في مركز قلب الدفاع أمام مالي؛ بعد إصابة علي لاجامي.

لعنة ليونيل ميسي تطارد منتخب السعودية

المثير في كل ذلك.. أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، واصل نتائجه السلبية؛ حيث لم يحقق أي فوز، منذ الانتصار التاريخي على الأرجنتين، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي.

السعودية فازت على الأرجنتين (2-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم "قطر 2022"؛ حيث سجل سالم الدوسري وقتها هدفًا رائعًا، شبيهًا بما أحرزه في شباك مالي.

وبعد هذا الانتصار التاريخي.. سخر السعوديون، من ميسي ومنتخب بلاده لعدة أيام؛ إلا أنهم لم يعلموا أن السحر سينقلب على الساحر، وينهار الأخضر بعدها.

لعب الأخضر السعودي، مباراتين في كأس العالم بعد الانتصار على الأرجنتين، أمام بولندا والمكسيك، ولكنه تلقى الخسارة فيهما، وفي عام 2023، خاض 6 لقاءات، انهزم في 5 وتعادل في آخر.

جدير بالذكر أن الفوز الوحيد الذي حققه منتخب السعودية، منذ مباراة الأرجنتين، كان في بطولة كأس الخليج الأخيرة، ولكن وقتها لعب الأخضر، بالفريق الرديف وليس الأساسي.