لعنة شاكيرا؟ 250 مقبرة في عقار مملوك لجيرارد بيكيه!

ماذا يحدث لنجم برشلونة؟

مدافع برشلونة جيرارد بيكيه معروف بالعديد من الأشياء خارج المستطيل الأخضر، إنه معروف بعلاقته مع المطربة الكولومبية شاكيرا سابقًا والتي استبدلها بعلاقة أخرى مع كلارا شيا، معروف أيضًا باستثماراته خارج الملعب.

ولكن عناوين الأخبار ربطت بيكيه اليوم بشيء غير مسبوق ربما في حياته، ما الذي يجعل بيكيه يرتبط بمقابر الموتى؟!.

لقد بدأ كل شيء باستثمار بيكيه في فندق فاخر بملقة في 2015، اشترى أرض هذا الفندق على سواحل "كوستا ديل سول" بنحو 20 مليون دولار.

ومع مباشرة المشروع توقف بشكل مفاجئ، ما تم الكشف عن أنه كانن بسبب وجود 250 مقبرة في العقار المملوك لبيكيه، تجري التحقيقات الآن لمعرفة مصدر هذه المقابر على وجه التحديد!.

عالم الآثار ألبرتو كومبيان قال في تصريحات إذاعية: "لقد حفرنا حوالي 250 مقبرة، غالبيتها فارغة، من المحتمل أن القبور لم تُستخدم أبدًا، وليست ذات قيمة كافية للحفاظ عليها. إنها واحدة من أكبر المقابر في البلاد إذا كان بها جثث مدفونة حقًا".

وأكد عالم الآثار أنه ينبغي إعطاء المشروع الضوء الأخضر للمضي قدمًا في يناير 2023، ويعتقد أنه لا ينبغي أن تكون هناك المزيد من التعقيدات في مخططاتهم بشأن هذه الأرض.